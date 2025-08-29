У Києві з 29 серпня запроваджують нові обмеження руху: які мости та вулиці перекриють

Сьогодні, 29 серпня, у Києві частково обмежать рух транспорту одразу на кількох об’єктах через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Де діятимуть обмеження

Набережне шосе. 29 серпня з 10:00 до 16:00 дорожники ремонтуватимуть зливоприймальний колодязь поблизу пішохідного мосту. Рух частково обмежать у напрямку від моста Метро до Поштової площі.



Схема обмеження руху Набережним шосе (інфографіка: КК "Київавтодор")

Південний міст. З 29 серпня до 1 грудня триватиме ремонт мостового полотна в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Обмеження діятимуть на першій та половині другої смуг.



Схема обмеження руху на Південному мосту (інфографіка: КК "Київавтодор")

Трамвайний шляхопровід на просп. Романа Шухевича. З 29 серпня до 20 грудня проводитимуть протиаварійні роботи з відновлення несних конструкцій. Рух пішоходів тут частково обмежать.

Схема обмеження руху на проспекті Романа Шухевича (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" закликають водіїв та пішоходів враховувати обмеження під час планування маршрутів та перепрошують за тимчасові незручності.