У Києві сьогодні обмежать рух на двох вулицях: названо адреси та час

Нагадаємо, у Києві з 22 травня до 10 червня частково обмежили рух транспорту на вулиці Будіндустрії через ремонт дороги. Також з 21 травня до 15 липня частково обмежили рух на вулиці Віктора Некрасова через ремонт дороги. Роботи проводять поетапно, проїзд не перекриватимуть повністю.

Також ми розповідали, що у Києві з 5 квітня 2025 року до квітня 2026 року повністю перекриють рух на частині проспекту Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар. Обмеження стосуватимуться транспорту та пішоходів. Запроваджено тимчасові маршрути громадського транспорту.

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