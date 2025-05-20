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У Києві на два місяці частково обмежать рух: названа вулиця та дати

Вівторок 20 травня 2025 18:39
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У Києві на два місяці частково обмежать рух: названа вулиця та дати Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Із 21 травня до 15 липня в Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Віктора Некрасова. Роботи триватимуть майже два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину - на ділянці від вулиці Івана Виговського в напрямку вулиці Білицької. Роботи виконуватимуть поетапно, з частковим обмеженням руху транспорту в обох напрямках. Повного перекриття не передбачено.

Усі роботи заплановані за сприятливих погодних умов.

У Києві на два місяці частково обмежать рух: названа вулиця та дати
Схема обмеження руху на вулиці Віктора Некрасова з 21 травня до 15 липня (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві з 14 квітня до 30 червня частково обмежено рух транспорту в Оболонському районі. Ремонтні роботи тривають на Великій Кільцевій дорозі (від просп. Литовського до вул. Газопровідної) та на вулиці Зої Гайдай. Дорожники оновлюють покриття та наносять розмітку. Обмеження впроваджують поетапно, щоб зберегти проїзд.

Також ми писали, що у Києві з 5 квітня 2025 року до квітня 2026 року повністю перекриють рух транспорту та пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар. Змінять маршрути громадського транспорту, запровадивши тимчасову схему руху.

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Київ Обмеження руху Автомобільний рух
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