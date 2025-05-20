У Києві на два місяці частково обмежать рух: названа вулиця та дати

Із 21 травня до 15 липня в Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Віктора Некрасова. Роботи триватимуть майже два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину - на ділянці від вулиці Івана Виговського в напрямку вулиці Білицької. Роботи виконуватимуть поетапно, з частковим обмеженням руху транспорту в обох напрямках. Повного перекриття не передбачено.

Усі роботи заплановані за сприятливих погодних умов.



Схема обмеження руху на вулиці Віктора Некрасова з 21 травня до 15 липня (інфографіка: КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і враховувати обмеження під час планування маршруту.