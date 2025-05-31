В Киеве сегодня ограничат движение на двух улицах: названы адреса и время

Дорожники будут проводить ремонт проезжей части на участке от улицы Академика Возианова до улицы Очаковской. Работы будут выполнять поэтапно - полное перекрытие движения не предусмотрено.



Схема ограничения движения в Киеве от улицы Академика Возианова до улицы Очаковской 31 мая (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" отмечают, что ремонт будет продолжаться при условии благоприятной погоды. Коммунальная корпорация просит водителей учитывать ограничения при планировании маршрута и извиняется за временные неудобства.