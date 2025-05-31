В Киеве сегодня ограничат движение на двух улицах: названы адреса и время

Сегодня, 31 мая, частично ограничат движение транспорта на улицах Левка Мациевича и Владимира Сикевича в Киеве. Они будут действовать в период с 8:00 до 20:00.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
Дорожники будут проводить ремонт проезжей части на участке от улицы Академика Возианова до улицы Очаковской. Работы будут выполнять поэтапно - полное перекрытие движения не предусмотрено.
Схема ограничения движения в Киеве от улицы Академика Возианова до улицы Очаковской 31 мая (инфографика: КК "Киевавтодор")
В "Киевавтодоре" отмечают, что ремонт будет продолжаться при условии благоприятной погоды. Коммунальная корпорация просит водителей учитывать ограничения при планировании маршрута и извиняется за временные неудобства.
Напомним, в Киеве с 22 мая до 10 июня частично ограничили движение транспорта на улице Стройиндустрии из-за ремонта дороги. Также с 21 мая до 15 июля частично ограничили движение на улице Виктора Некрасова из-за ремонта дороги. Работы проводят поэтапно, проезд не будут перекрывать полностью.
Также мы рассказывали, что в Киеве с 5 апреля 2025 года до апреля 2026 года полностью перекроют движение на части проспекта Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь. Ограничения будут касаться транспорта и пешеходов. Введены временные маршруты общественного транспорта.
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