Киян попереджають про обмеження руху на одній із вулиць: де і на скільки

З 22 травня на вулиці Будіндустрії у Києві частково обмежать рух транспорту. Це пов’язано із ремонтом дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Повідомляється, що ремонт на вулиці Будіндустрії у Києві триватиме із 22 травня до 10 червня. У цей період КП ШЕУ "Магістраль" проводитиме поточний ремонт: оновлять оглядові колодязі, зливоприймачі та вкладуть новий шар асфальтобетону.

Рух вулицею повністю не перекриватимуть - роботи виконуватимуть поетапно, щоб зберегти можливість проїзду.



Схема обмеження руху на вулиці Будіндустрії у Києві з 22 травня до 10 червня (інфографіка: КК "Київавтодор")

Комунальники просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту та перепрошують за тимчасові незручності.