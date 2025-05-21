Киян попереджають про обмеження руху на одній із вулиць: де і на скільки
З 22 травня на вулиці Будіндустрії у Києві частково обмежать рух транспорту. Це пов’язано із ремонтом дороги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".
Повідомляється, що ремонт на вулиці Будіндустрії у Києві триватиме із 22 травня до 10 червня. У цей період КП ШЕУ "Магістраль" проводитиме поточний ремонт: оновлять оглядові колодязі, зливоприймачі та вкладуть новий шар асфальтобетону.
Рух вулицею повністю не перекриватимуть - роботи виконуватимуть поетапно, щоб зберегти можливість проїзду.
Схема обмеження руху на вулиці Будіндустрії у Києві з 22 травня до 10 червня (інфографіка: КК "Київавтодор")
Комунальники просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту та перепрошують за тимчасові незручності.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві 21 і 22 травня частково обмежать рух транспорту на проспекті Червоної Калини (колишній Маяковського) в районі Троєщини. Дорожники укладатимуть новий шар асфальту на ділянці від будинку №75 до розв’язки з вулицею Сержа Лифаря. Роботи триватимуть з 8:00 до 20:00 і не перекриватимуть рух повністю.
Також ми писали, що з 21 травня до 15 липня у Києві частково обмежили рух на вулиці Віктора Некрасова через ремонт проїжджої частини. Роботи триватимуть майже два місяці та проводитимуться поетапно без повного перекриття.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.