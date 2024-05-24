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В Києві сьогодні можуть відключати світло у "сірих зонах" графіків, - Yasno

Київ, П'ятниця 24 травня 2024 19:27
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В Києві сьогодні можуть відключати світло у "сірих зонах" графіків, - Yasno Фото: в Києві сьогодні можуть відключати світло (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Києві сьогодні, 24 травня, можуть відключати світло навіть у світло-сірих зонах графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка.

Коваленко нагадав, що на завтра ліміти для Києва від Укренерго на 2 години - з 20:00 до 22:00. Покриття потреб столиці - 87%.

"Сьогодні на вечір ліміти значні, може бути обмеження у світло-сірих зонах… з великою ймовірністю", - повідомив він.

Гендиректор Yasno також розповів, що відключення по Києву вчора в середньому тривали 8 годин за добу. І були найбільші за останні дні.

"Деяким будинкам не пощастило - наклалися аварії, яких побільшало через шквальний вітер. Якщо у вас нема світла поза графіком - зв‘язуйтеся з мережами для оперативного вирішення проблеми", - наголосив Коваленко.

Графіки відключення світла

Нагадаємо, що графіки відключення світла, що діють нині в Києві, мають три зони. Кожна з них вказує на ймовірність відключення світла в вказаний період.

Однак нерідко світло вимикають під час "сірих зон". Раніше в Yasno пояснили, чому так відбувається.

Ми також писали, що завтра в Україні знову будуть введені графіки відключення світла. Однак діятимуть лише у години максимального вечірнього споживання.

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Відключеня світла Енергетики
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