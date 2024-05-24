В Киеве сегодня могут отключать свет в "серых зонах" графиков, - Yasno
В Киеве сегодня, 24 мая, могут отключать свет даже в светло-серых зонах графиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко.
Коваленко напомнил, что на завтра лимиты для Киева от Укрэнерго на 2 часа - с 20:00 до 22:00. Покрытие потребностей столицы - 87%.
"Сегодня на вечер лимиты значительные, может быть ограничение в светло-серых зонах... с большой вероятностью", - сообщил он.
Гендиректор Yasno также рассказал, что отключения по Киеву вчера в среднем длились 8 часов за сутки. И были самые большие за последние дни.
"Некоторым домам не повезло - наложились аварии, которых стало больше из-за шквального ветра. Если у вас нет света вне графика - связывайтесь с сетями для оперативного решения проблемы", - подчеркнул Коваленко.
Графики отключения света
Напомним, что графики отключения света, действующие сейчас в Киеве, имеют три зоны. Каждая из них указывает на возможность отключения света в указанный период.
Однако нередко свет выключают во время "серых зон". Ранее в Yasno объяснили, почему так происходит.
Мы также писали, что завтра в Украине снова будут введены графики отключения света. Однако будут действовать только в час максимального вечернего потребления.
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