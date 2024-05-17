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Чому світло вимикають в "світло-сірих" зонах графіку: відповідь Yasno

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 18:41
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Чому світло вимикають в "світло-сірих" зонах графіку: відповідь Yasno Фото: В Україні діють графіки відключення світла(Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Графіки відключення світла, що діють нині в Києві, мають три зони. Кожна з них вказує на ймовірність відключення світла в вказаний період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка.

"У графіках є три зони: темно-сіра, електроенергії точно немає, коли діють графіки. Світло-сіра, коли постачання є тільки тоді, коли обсягів вистачає. Біла - коли світло гарантовано є. Щоб утриматися у вчорашніх лімітах, колегам потрібно було відключати й у світло-сірих зонах графіку також", - сказав Коваленко.

Коваленко підтвердив, що може видаватися несправедливим, що світла немає сім годин, потім півтори-дві години є, а потім знову немає.

"Проте прошу поставитися із розумінням до ситуації. Колеги обов'язково знайдуть збалансований вихід із ситуації", - сказав він.

Гендиректор Yasno також повідомив, що сьогодні компанія встановила новий "антирекорд"

"Ми використовуємо максимальну можливість імпорту, 1,7 ГВт-год. Це означає, що наших з вами зусиль по економі наразі мало", - пояснив він.

Відключення світла в Україні

Через російські удари по енергетичних об'єктах в Україні нині спостерігається значна нестача енергетики. Значно погіршилась ситуація через похолодання та збільшене використання енергії у зв'язку з використанням обігрівальних приладів.

За даними “Укренерго” відключення в Україні можуть протриматись до осені, проте застосовуватимуть їх не щодня.

Вчора ми повідомляли, що сьогодні графіки відключення світла будуть застосовані по всій території України. Детальніше про причину можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Служба безпеки України енергетики Війна Росії проти України Відключеня світла
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