У Києві сьогодні частково перекриють вулицю Кирилівську: скільки триватимуть обмеження
У Києві частково обмежать рух транспорту та пішоходів вулицею Кирилівською. Обмеження діятимуть з 28 серпня до 17 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".
За інформацією комунальників, рух буде обмежено:
- першою смугою в напрямку центру міста,
- тротуаром на ділянці від вулиці Сирецької до вулиці Петропавлівської, через його ремонт, який виконуватимуть дорожні працівники КП ШЕУ Подільського району.
"Київавтодор" перепрошує мешканців та водіїв за тимчасові незручності та закликає враховувати обмеження під час планування маршрутів.
Схема обмеження руху на Кирилівській вулиці в Києві (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, у Києві з 4 до 31 серпня частково обмежили рух транспорту на Столичному шосе через ремонт. Дорожники оновлюють асфальт на двох крайніх правих смугах ділянки від АЗС "Socar" до провулка Віто-Литовського у напрямку столиці.
Також ми розповідали, що до кінця серпня 2025 року у Києві частково обмежили рух транспорту Солом’янською площею через ремонт дорожнього покриття. Обмеження тривають з початку липня нинішнього року.