У Києві сьогодні частково перекриють вулицю Кирилівську: скільки триватимуть обмеження

У Києві частково обмежать рух транспорту та пішоходів вулицею Кирилівською. Обмеження діятимуть з 28 серпня до 17 жовтня.

"Київавтодор" перепрошує мешканців та водіїв за тимчасові незручності та закликає враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, у Києві з 4 до 31 серпня частково обмежили рух транспорту на Столичному шосе через ремонт. Дорожники оновлюють асфальт на двох крайніх правих смугах ділянки від АЗС "Socar" до провулка Віто-Литовського у напрямку столиці.

Також ми розповідали, що до кінця серпня 2025 року у Києві частково обмежили рух транспорту Солом’янською площею через ремонт дорожнього покриття. Обмеження тривають з початку липня нинішнього року.