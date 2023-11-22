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У Києві снігопад та ожеледиця: водіїв просять не виїжджати без нагальної потреби

Фото: у Києві снігопад та ожеледиця, водіїв просять не виїжджати без нагальної потреби (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві у середу, 22 листопада, очікується мокрий сніг та подекуди ожеледиця. Столичних водіїв просять не виїжджати на дороги без нагальної потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Як зазначили у КМВА, для усунення наслідків снігопаду та ожеледиці "Київавтодор" вже вивів на вулиці столиці майже 300 одиниць спецтехніки та 300 дорожніх працівників Окремо працюють комунальники. Дороги, тротуари, зупинки транспорту обробляються протиожеледними засобами. 

"Прохання до водіїв приватного автотранспорту - не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати автівки обабіч доріг - не заважайте працювати спецтехніці. Міський транспорт працює в штатному режимі. Пішоходам - будьте обережні на тротуарах!", - закликає столична влада.

 

Фото: у Києві снігопад та ожеледиця (t.me/VA_Kyiv)

Погода в Україні найближчими днями

Раніше ми писали, що 22 листопада в Україні очікуються дощі та мокрий сніг. У регіонах місцями туман та ожеледь.

За словами синоптика Наталки Діденко, найхолодніші ночі в Україні будуть 22 та 23 листопада. Так, очікується -5...-12 градусів, на півночі та північному сході можливо до -12...-14 градусів.

Раніше, київська влада розповіла водіям правила безпеки на дорозі під час негоди.

Тим часом у Києві цієї ночі випав перший сніг.

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