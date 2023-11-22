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В Киеве снегопад и гололед: водителей просят не выезжать без необходимости

Фото: в Киеве снегопад и гололед, водителей просят не выезжать без необходимости (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве в среду, 22 ноября, ожидается мокрый снег и местами гололед. Столичных водителей просят не выезжать на дороги без необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА .

Как отметили в КМВА, для устранения последствий снегопада и гололеда "Киевавтодор" уже вывел на улицы столицы почти 300 единиц спецтехники и 300 дорожных работников. Отдельно работают коммунальщики. Дороги, тротуары, остановки транспорта обрабатываются противогололедными средствами.

"Просьба к водителям частного автотранспорта - не выезжать на дороги без необходимости и не парковать автомобили по обе стороны дорог - не мешайте работать спецтехнике. Городской транспорт работает в штатном режиме. Пешеходам - будьте осторожны на тротуарах!", - призывают столичные власти.

 

Фото: в Киеве снегопад и гололед (t.me/VA_Kyiv)

Погода в Украине в ближайшие дни

Ранее мы писали, что 22 ноября в Украине ожидаются дожди и мокрый снег. В регионах местами туман и гололед.

По словам синоптика Наталки Диденко, самые холодные ночи в Украине будут 22 и 23 ноября. Так, ожидается -5...-12 градусов, на севере и северо-востоке возможно до -12...-14 градусов.

Ранее, киевские власти рассказали водителям правила безопасности на дороге во время непогоды.

Тем временем, в Киеве этой ночью выпал первый снег.

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