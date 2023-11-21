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Сніг, дощ та ще дві "напасті". Синоптики дали прогноз в Україні на завтра

Україна, Вівторок 21 листопада 2023 15:24
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Сніг, дощ та ще дві "напасті". Синоптики дали прогноз в Україні на завтра Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 22 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 22 листопада, в Україні очікуються дощі, мокрий сніг. До цього "букету" додадуться ще ожеледиця та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"В Україні, крім північного сходу та сходу, невеликий сніг та мокрий сніг, у південній частині помірні опади, переважно у вигляді дощу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають синоптики, у західних та центральних областях подекуди ожеледь, на заході країни вночі та вранці місцями туман; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби у північній частині 1-6°, у східних областях 6-11° морозу, на решті території від 3° морозу до 2° тепла (вдень на півдні країни 0-5° тепла, в Криму до 10°).

Сніг, дощ та ще дві &quot;напасті&quot;. Синоптики дали прогноз в Україні на завтра

Погода в Україні в найближчі дні

Як раніше розповідала синоптик Наталка Діденко, найхолоднішими ночами в Україні будуть 22 та 23 листопада. Так, очікується -5...-12 градусів, на півночі та північному сході можливо до -12...-14 градусів. А опадів побільшає вже 25-26 листопада.

Зокрема, найближчими днями в Києві очікується сніг, а іноді ожеледиця. Міська влада закликає водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди.

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