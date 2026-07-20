В Києві слідом за транспортом з 22 липня подорожчає електричка

З 22 липня в Україні зросте вартість разового квитка в Kyiv City Express. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".
"Утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати", - зазначає пресслужба компанії.
До того ж із 2021 року місто не компенсує витрати за перевезення пільговиків, а борги за цей період перевищили 10 млн грн.
На відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується вдвічі. Ціна залежатиме від способу купівлі квитка:
Усі чинні пільги для пасажирів залишаються в силі:
Нагадаємо, вартість проїзду в комунальному транспорті Києва зросла з 15 липня. Проте ціна поїздки залежить від того, скільки їх ви купуєте за один раз.
Тариф у 30 гривень за разову поїздку був встановлений у комунальному транспорті Києва. Так, міські автобуси курсують за 94 маршрутами, трамваї - за 16 маршрутами, тролейсуси налічують 42 маршрути.