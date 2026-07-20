В Киеве вслед за транспортом с 22 июля подорожает электричка

С 22 июля в Украине вырастет стоимость разового билета в Kyiv City Express. Цену приведут в соответствие с тарифами на общественный транспорт, однако для регулярных поездок разрабатывают проездные абонементы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".
"Удерживать и ремонтировать поезда, обеспечивать их работу и оплачивать электроэнергию становится все дороже. Доходов от продажи билетов уже недостаточно, чтобы покрывать эти расходы", - отмечает пресс-служба компании.
К тому же с 2021 года город не компенсирует расходы по перевозке льготников, а долги за этот период превысили 10 млн грн.
В отличие от общественного транспорта, где тарифы выросли почти в четыре раза, стоимость проезда по Киевской кольцевой электричке повышается вдвое. Цена зависит от способа покупки билета:
Все действующие льготы для пассажиров остаются в силе:
Напомним, стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева выросла с 15 июля. Однако цена поездки зависит от того, сколько их вы приобретаете за один раз.
Тариф в 30 гривен за разовую поездку был установлен в коммунальном транспорте Киева.Так, городские автобусы курсируют по 94 маршрутам, трамваи - по 16 маршрутам, троллейсусы насчитывают 42 маршрута.