В Киеве вслед за транспортом с 22 июля подорожает электричка

"Удерживать и ремонтировать поезда, обеспечивать их работу и оплачивать электроэнергию становится все дороже. Доходов от продажи билетов уже недостаточно, чтобы покрывать эти расходы", - отмечает пресс-служба компании.

К тому же с 2021 года город не компенсирует расходы по перевозке льготников, а долги за этот период превысили 10 млн грн.

В отличие от общественного транспорта, где тарифы выросли почти в четыре раза, стоимость проезда по Киевской кольцевой электричке повышается вдвое. Цена зависит от способа покупки билета:

30 грн - через приложения "Укрзализныци" и "Киев Цифровой";

34,20 грн - при оплате через валидаторы или терминалы "Киев Цифровой";

36,70 грн – в терминалах самообслуживания "Укрзализныци";

37 грн – в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.

Фото: в Киевской кольцевой электричке подорожает проезд (t.me/UkrzalInfo)

Все действующие льготы для пассажиров остаются в силе: