RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Киеве вслед за транспортом с 22 июля подорожает электричка

16:35 20.07.2026 Пн
2 мин
Какими будут новые цены и кто будет пользоваться льготами?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: киевские электрички подорожают (kyivcityexpress.uz.gov.ua)

С 22 июля в Украине вырастет стоимость разового билета в Kyiv City Express. Цену приведут в соответствие с тарифами на общественный транспорт, однако для регулярных поездок разрабатывают проездные абонементы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

"Удерживать и ремонтировать поезда, обеспечивать их работу и оплачивать электроэнергию становится все дороже. Доходов от продажи билетов уже недостаточно, чтобы покрывать эти расходы", - отмечает пресс-служба компании.

К тому же с 2021 года город не компенсирует расходы по перевозке льготников, а долги за этот период превысили 10 млн грн.

В отличие от общественного транспорта, где тарифы выросли почти в четыре раза, стоимость проезда по Киевской кольцевой электричке повышается вдвое. Цена зависит от способа покупки билета:

  • 30 грн - через приложения "Укрзализныци" и "Киев Цифровой";
  • 34,20 грн - при оплате через валидаторы или терминалы "Киев Цифровой";
  • 36,70 грн – в терминалах самообслуживания "Укрзализныци";
  • 37 грн – в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.

Фото: в Киевской кольцевой электричке подорожает проезд (t.me/UkrzalInfo)

Все действующие льготы для пассажиров остаются в силе:

  • студенты смогут и дальше покупать билеты со скидкой в приложении "Укрзализныци";
  • ветераны и пенсионеры имеют право оформлять бесплатные проездные документы через кассы.

Напомним, стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева выросла с 15 июля. Однако цена поездки зависит от того, сколько их вы приобретаете за один раз.

Тариф в 30 гривен за разовую поездку был установлен в коммунальном транспорте Киева.Так, городские автобусы курсируют по 94 маршрутам, трамваи - по 16 маршрутам, троллейсусы насчитывают 42 маршрута.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев