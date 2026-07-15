ua en ru
Ср, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Скільки коштує проїзд в Києві та як кількість поїздок впливає на ціну: що треба знати

10:06 15.07.2026 Ср
2 хв
Кому разова поїздка може коштувати 23,3 гривні, а не 30
aimg Ірина Гамерська
Скільки коштує проїзд в Києві та як кількість поїздок впливає на ціну: що треба знати Фото: транспорт в Києві подорожчав (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Вартість проїзду в комунальному транспорті Києва відсьогодні зросла. Разом з тим, ціна поїздки напряму залежить від того, скільки їх ви купуєте за один раз.

Як економити на проїзді та які ціни діють у Києві відсьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Принцип знижки: Чим більше поїздок ви купуєте, тим дешевша кожна окрема поїздка - ціна варіюється від 30 грн (за 1-9 поїздок) до 25 грн (за 50 поїздок).
  • Вигідні проїзні: Для постійних пасажирів діють пакети на 46, 62, 92 та 124 поїздки, де вартість однієї складає приблизно 23,3-23,6 грн.
  • Безліміт: Після обговорень ціну на безлімітний проїзний знизили на 25% - тепер він коштує 3 656 грн.
  • Пільги: Усі чинні пільги для відповідних категорій громадян залишаються в силі.

З 15 липня вартість проїзду у транспорті Києва зросла до 30 гривень за одну поїздку. Як зазначають у КМДА, пасажири, які регулярно користуються міським транспортом, зможуть купувати місячні проїзні квитки зі знижками. Ціна однієї поїздки стає нижчою, якщо купувати більше поїздок за один раз.

Вартість разової поїздки залежно від кількості

  • 1-9 поїздок - 30 грн за поїздку;
  • 10-19 поїздок - 28,90 грн за поїздку;
  • 20-29 поїздок - 27,80 грн за поїздку;
  • 30-39 поїздок - 26,60 грн за поїздку;
  • 40-49 поїздок - 25,50 грн за поїздку;
  • 50 поїздок - 25 грн за поїздку.
Читайте також: У Києві подорожчав проїзд з 15 липня: як тепер економити і хто має право на пільги

Варіанти місячних проїзних квитків

Також передбачені місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн:

  • 46 поїздок - 1 088 грн;
  • 62 поїздки - 1 463 грн;
  • 92 поїздки - 2 156 грн;
  • 124 поїздки - 2 888 грн.

Безлімітний проїзний

Після проведення громадського обговорення вартість безлімітного проїзного на місяць для проїзду в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері зменшили на 25% від початково запропонованої ціни. Тепер він коштуватиме 3 656 грн замість 4 875 грн.

Пільги

Для громадян, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському комунальному транспорті, всі пільги зберігаються.

Читайте також: Маршрутки Києва подорожчають з 15 липня, але будуть дешевшими за метро
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Ціни
Новини
Вранці ворог знову атакував Одесу: відомо про загиблих та поранених
Вранці ворог знову атакував Одесу: відомо про загиблих та поранених
Аналітика
АЗС під вогнем: чи загрожує прифронтовим регіонам дефіцит бензину через російські обстріли
Олег Хомчук, Анастасія Мацепа АЗС під вогнем: чи загрожує прифронтовим регіонам дефіцит бензину через російські обстріли