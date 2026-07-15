Скільки коштує проїзд в Києві та як кількість поїздок впливає на ціну: що треба знати
Вартість проїзду в комунальному транспорті Києва відсьогодні зросла. Разом з тим, ціна поїздки напряму залежить від того, скільки їх ви купуєте за один раз.
Як економити на проїзді та які ціни діють у Києві відсьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Принцип знижки: Чим більше поїздок ви купуєте, тим дешевша кожна окрема поїздка - ціна варіюється від 30 грн (за 1-9 поїздок) до 25 грн (за 50 поїздок).
- Вигідні проїзні: Для постійних пасажирів діють пакети на 46, 62, 92 та 124 поїздки, де вартість однієї складає приблизно 23,3-23,6 грн.
- Безліміт: Після обговорень ціну на безлімітний проїзний знизили на 25% - тепер він коштує 3 656 грн.
- Пільги: Усі чинні пільги для відповідних категорій громадян залишаються в силі.
З 15 липня вартість проїзду у транспорті Києва зросла до 30 гривень за одну поїздку. Як зазначають у КМДА, пасажири, які регулярно користуються міським транспортом, зможуть купувати місячні проїзні квитки зі знижками. Ціна однієї поїздки стає нижчою, якщо купувати більше поїздок за один раз.
Вартість разової поїздки залежно від кількості
- 1-9 поїздок - 30 грн за поїздку;
- 10-19 поїздок - 28,90 грн за поїздку;
- 20-29 поїздок - 27,80 грн за поїздку;
- 30-39 поїздок - 26,60 грн за поїздку;
- 40-49 поїздок - 25,50 грн за поїздку;
- 50 поїздок - 25 грн за поїздку.
Варіанти місячних проїзних квитків
Також передбачені місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн:
- 46 поїздок - 1 088 грн;
- 62 поїздки - 1 463 грн;
- 92 поїздки - 2 156 грн;
- 124 поїздки - 2 888 грн.
Безлімітний проїзний
Після проведення громадського обговорення вартість безлімітного проїзного на місяць для проїзду в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері зменшили на 25% від початково запропонованої ціни. Тепер він коштуватиме 3 656 грн замість 4 875 грн.
Пільги
Для громадян, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському комунальному транспорті, всі пільги зберігаються.