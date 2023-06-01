В Києві скличуть Раду оборони через трагедію в Деснянському районі

"Ініціюємо скликання у п’ятницю, 2 червня, Ради оборони міста. За участі керівників фракцій Київради та представників громадськості. Головна тема зібрання - обговорення стану та використання споруд цивільного захисту в місті Києві", - заявив Попко.

Нічний обстріл Києва та трагедія в Деснянському районі

Цієї ночі, 1 червня, Російська Федерація вдалась до чергових масованих ударів по території Києва. Під час обстрілів в різних районах столиці можна було почути вибухи та роботу ППО.

Через падіння уламків одного зі снарядів в Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. Як пізніше виявилось, загиблі намагались потрапити в укриття, яке було зачиненим.

Поліція відкрила кримінальну справу через інцидент, а міський голова Віталій Кличко закликав на час слідства відсторонити від виконання обовʼязків голову Деснянського району.

Агентство розкривало усі подробиці трагедії, яка сталась в Деснянському районі Києва.