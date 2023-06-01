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В Киеве созовут Совет обороны из-за трагедии в Деснянском районе

Фото: Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации (facebook.com/kyivmva)
Автор: Сергей Пышкин

В пятницу, 2 июня, состоится заседание Совета обороны Киева, во время которого поднимут вопросы состояния и использования сооружений гражданской защиты в столице.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА, которая цитирует его слова.

"Инициируем созыв в пятницу, 2 июня, Совета обороны города. При участии руководителей фракций Киевсовета и представителей общественности. Главная тема собрания - обсуждение состояния и использования сооружений гражданской защиты в городе Киеве", - заявил Попко.

Ночной обстрел Киева и трагедия в Деснянском районе

Этой ночью, 1 июня, Российская Федерация прибегла к очередным массированным ударам по территории Киева. При обстрелах в разных районах столицы можно было услышать взрывы и работу ПВО.

Из-за падения обломков одного из снарядов в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. Как позже выяснилось, погибшие пытались попасть в укрытие, которое было закрыто.

Полиция возбудила уголовное дело из-за инцидента, а городской голова Виталий Кличко призвал на время следствия отстранить от исполнения обязанностей главу Деснянского района.

Агентство раскрывало все подробности трагедии, произошедшей в Деснянском районе Киева.

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КГГАКиев