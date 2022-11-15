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У Києві сирени не працюють під час відключень світла: де можна стежити за тривогою

Фото: у КМДА розповіли, де можна стежити за повітряними тривогами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві під час відключення світла не працюють електросирени. Мешканці столиці можуть скористатися соцмережами або застосунком для того, щоб дізнатися інформацію про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

У відомстві зазначають, що про повітряну тривогу кияни можуть дізнатися у Telegram-каналі КМДА або у додатку "Київ Цифровий", а також за допомогою звичайних радіоприймачів, які працюють на батарейках.

Нагадаємо, 15 листопада окупанти завдали ракетного удару по Києву. У Печерському районі столиці було пошкоджено три багатоповерхівки.

Після цього в столиці запровадили аварійні відключення світла.

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