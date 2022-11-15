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В Киеве сирены не работают во время отключений света: где можно следить за тревогой

Фото: в КГГА рассказали, где можно следить за воздушными тревогами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве во время отключений света не работают электросирены. Жители столицы могут воспользоваться соцсетями или приложением для того, чтобы узнать информацию о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

В ведомстве отмечают, что о воздушной тревоге киевляне могут узнать в Telegram-канале КГГА или в приложении "Київ Цифровий", а также с помощью обычных радиоприемников, работающих на батарейках.

Напомним, 15 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В Печерском районе столицы были повреждены три многоэтажки.

После этого в столице ввели аварийные отключения света.

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