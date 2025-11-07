ua en ru
У Києві школяр вистрибнув із вікна третього поверху: деталі від поліції

П'ятниця 07 листопада 2025 18:34
У Києві школяр вистрибнув із вікна третього поверху: деталі від поліції Фото: У поліції Києва прокоментували інцидент зі школярем, який випав з вікна (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Дніпровському районі Києва з вікна навчального закладу випав 17-річний школяр. Його госпіталізували з численними травмами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Києва.

За попередніми даними, хлопець вистрибнув із третього поверху під час навчального дня. Медики діагностували у нього переломи обох ніг.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Вони встановлюють усі обставини інциденту та спілкуються з адміністрацією закладу освіти.

У поліції зазначили, що причини події наразі з’ясовуються. За непідтвердженими даними столичних Telegram-каналів, перед цим між хлопцем і його дівчиною ймовірно сталася сварка.

Раніше РБК-Україна розповідало про інші інциденти у школах України. Зокрема, на Закарпатті поліція запобігла нападові у школі: 15-річного учня затримали, коли він намагався зайти до навчального закладу з ножем у рюкзаку. Підліток планував транслювати напад у прямому ефірі. Інформацію про злочин українські правоохоронці отримали від колег із Британії. Діти та педагоги не постраждали.

У вересні нинішнього року у Шаргороді на Вінниччині знайшли тіла двох школярів із ножовими пораненнями. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві та з’ясовує обставини трагедії. Відкрито кримінальне провадження.

