ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа: детали от полиции

Пятница 07 ноября 2025 18:34
UA EN RU
В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа: детали от полиции Фото: В полиции Киева прокомментировали инцидент со школьником, который выпал из окна (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Днепровском районе Киева из окна учебного заведения выпал 17-летний школьник. Его госпитализировали с многочисленными травмами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По предварительным данным, парень выпрыгнул с третьего этажа во время учебного дня. Медики диагностировали у него переломы обеих ног.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Они устанавливают все обстоятельства инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.

В полиции отметили, что причины происшествия сейчас выясняются. По неподтвержденным данным столичных Telegram-каналов, перед этим между парнем и его девушкой вероятно произошла ссора.

Ранее РБК-Украина рассказывало о других инцидентах в школах Украины. В частности, на Закарпатье полиция предотвратила нападение в школе: 15-летнего ученика задержали, когда он пытался зайти в учебное заведение с ножом в рюкзаке. Подросток планировал транслировать нападение в прямом эфире. Информацию о преступлении украинские правоохранители получили от коллег из Британии. Дети и педагоги не пострадали.

В сентябре нынешнего года в Шаргороде Винницкой области нашли тела двух школьников с ножевыми ранениями. Полиция задержала подозреваемого в убийстве и выясняет обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Национальная полиция Школа
Новости
От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ
От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины