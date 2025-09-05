Учень із Закарпаття хотів влаштувати напад у прямому ефірі: поліція встигла його зупинити

У Закарпатській області поліція запобігла потенційній трагедії у школі. Учня затримали під час спроби проникнути до навчального закладу з ножем у рюкзаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Як виявилось, 15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ.

"Оперативну інформацію про підготовку злочину ми отримали у співпраці з правоохоронними органами Британії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри", - повідомив міністр.

Правоохоронці області діяли комплексно, не втрачаючи ні хвилини:

кіберполіція аналізувала всі доступні дані,

кримінальна поліція проводила оперативні заходи,

біля навчального закладу виставили посилену охорону.

"У результаті - напад попереджено, діти та педагоги - в безпеці", - зазначив Клименко.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, хлопець планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.