Учень із Закарпаття хотів влаштувати напад у прямому ефірі: поліція встигла його зупинити
У Закарпатській області поліція запобігла потенційній трагедії у школі. Учня затримали під час спроби проникнути до навчального закладу з ножем у рюкзаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Як виявилось, 15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ.
"Оперативну інформацію про підготовку злочину ми отримали у співпраці з правоохоронними органами Британії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри", - повідомив міністр.
Правоохоронці області діяли комплексно, не втрачаючи ні хвилини:
- кіберполіція аналізувала всі доступні дані,
- кримінальна поліція проводила оперативні заходи,
- біля навчального закладу виставили посилену охорону.
"У результаті - напад попереджено, діти та педагоги - в безпеці", - зазначив Клименко.
Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, хлопець планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.
Напади з ножем
Зауважимо, що нещодавно у Херсоні чоловік з ножем напав на підлітків. Поліція помістила його до ізолятора.
Крім того, у Криворізькому районі чоловік напав із ножем на місцевих жителів та рятувальників, після чого підпалив поле.
Під час затримання він чинив опір і напав навіть на власного батька.