У Києві серія гучних вибухів на тлі загрози балістики

В Києві було чутно серію ударів. Зазначимо, що ракетна атака на місто відбувається на тлі дронових ударів. Прямо зараз над містом також літають "Шахеди".

Трохи раніше Повітряні сили України повідомили про те, що по країні запустили ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Дронова атака по Києву

Сьогодні вночі мер Києва Віталій Кличко повідомив про масовану атаку дронів РФ. В результаті - загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждалих.

В результаті удару постраждали також Дарницький, Деснянський, Дніпровський. Печерський, Шевченківський райони. Загроза "шахедних" ударів продовжується.