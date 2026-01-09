В Киеве серия громких взрывов на фоне угрозы баллистики

Сегодня, 9 января, после дроновой атаки Российская Федерация ударила по Киеву баллистикой.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В Киеве было слышно серию ударов. Отметим, что ракетная атака на город происходит на фоне дроновых ударов. Прямо сейчас над городом также летают "Шахеды".
Немного ранее Воздушные силы Украины сообщили о том, что по стране запустили ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
Сегодня ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массированной атаке дронов РФ. В результате погибли двое людей, еще пятеро пострадавших.
В результате удара пострадали также Дарницкий, Деснянский, Днепровский. Печерский, Шевченковский районы. Угроза "шахедных" ударов продолжается.
Напомним, вчера вечером Владимир Зеленский сообщил, что ночью российские оккупанты могут осуществить очередной массированный обстрел Украины. По этой причине украинцам важно не игнорировать воздушные тревоги и направляться в укрытия.
Кроме того, РБК-Украина писало, что Посольство США предупредило об угрозе удара по Украине в ближайшие дни.