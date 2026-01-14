UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві СБУ затримала директорку школи з російськими паспортами (фото)

Фото: СБУ затримала в Києві директорку школи з Ялти (t.me/SBUkr)
Автор: Ірина Глухова

У Києві СБУ затримала директорку школи з окупованої Ялти, яка з 2014 року працювала на окупаційну владу та впроваджувала російські освітні стандарти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Що відомо про колаборантку

За даними слідства, жінка нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, героїзуючи російських загарбників і виправдовуючи їхні злочини проти України.

Фігурантку затримали під час її перебування у столиці, куди вона приїхала, щоб відвідати родичів.

Розслідування встановило, що жінка в’їхала до України через треті країни і планувала повернутися тим самим маршрутом до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію РФ.

Колабораційну діяльність вона розпочала ще у 2014 році після захоплення півострова, коли була директоркою школи у Ялті та відразу підтримала окупантів.

Як розповіли в СБУ, за це їй доручили доручили  керувати місцевим навчальним закладом, "переформатувавши" освітній процес за кремлівськими стандартами.

Фігурантка регулярно проводила агітаційні заходи, на яких нав’язувала школярам і батькам тези московської пропаганди, зокрема під час "лінійок", популяризуючи режим рф.

Затримання та що загрожує

Як проінформували в СБУ, затримання відбулося в орендованій квартирі в Києві. Під час обшуків правоохоронці вилучили російські паспорти та смартфони з доказами співпраці з ворогом.

Наразі слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Жінка перебуває під вартою, їй загрожує ув’язнення.

 

Фото: СБУ затримала в Києві директорку школи з Ялти (t.me/SBUkr)

Викриття колаборантів

Нагадаємо, нещадавно Служба безпеки України затримала у Києві іншу колаборантку, яка працювала на російських окупантів на тимчасово окупованій території Донеччини з 2014 року.

Раніше у Херсоні затримали медбрата, який працював на російські спецслужби та коригував удари по місту та його околицям. Медику загрожує до 12 років тюрми.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСлужба безпеки УкраїниКримКолаборантка