Агітувала за окупантів і поширювала пропаганду в дитсадку: СБУ затримала колаборантку
Служба безпеки України затримала у Києві колаборантку, яка працювала на російських окупантів на тимчасово окупованій території Донеччини з 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби СБУ в Telegram.
Затримана - 64-річна мешканка Макіївки, на початку окупації громади перейшла на бік загарбників і очолила місцевий дитсадок.
Зрадниця приїхала до Києва для оформлення закордонного паспорта для подальшого виїзду до країн ЄС, де її й було затримано.
Згідно з матеріалами слідства, затримана запроваджувала у дитсадку "освітні стандарти" Росії, поширювала пропагандистську літературу та агітаційні матеріали.
Крім того, під час проведення батьківських зборів фігурантка агітувала батьків дітей до співпраці з окупантами.
Затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України).
Колаборантці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.
Ворожі агенти, яких викрила СБУ
Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ викрила та затримала агента ФСБ у складі Сил оборони України, який сприяв російським військам у коригуванні ракетних і дронових атак по українських цілях.
Крім того, СБУ затримала в Києві ще одного агента, який одночасно працював на спецслужби Росії та Білорусі. Він наводив удари по столичних теплоелектроцентралях, стежив за об’єктами Сил оборони та передавав російській стороні координати й дані про технічний стан енергооб’єктів після обстрілів.
Раніше СБУ повідомляла про затримання у Херсоні медика, що співпрацював із російськими спецслужбами та наводив удари по місту й навколишніх районах.