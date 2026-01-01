Агітувала за окупантів і поширювала пропаганду в дитсадку: СБУ затримала колаборантку

Служба безпеки України затримала у Києві колаборантку, яка працювала на російських окупантів на тимчасово окупованій території Донеччини з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби СБУ в Telegram .

Затримана - 64-річна мешканка Макіївки, на початку окупації громади перейшла на бік загарбників і очолила місцевий дитсадок.

Зрадниця приїхала до Києва для оформлення закордонного паспорта для подальшого виїзду до країн ЄС, де її й було затримано.

Згідно з матеріалами слідства, затримана запроваджувала у дитсадку "освітні стандарти" Росії, поширювала пропагандистську літературу та агітаційні матеріали.

Крім того, під час проведення батьківських зборів фігурантка агітувала батьків дітей до співпраці з окупантами.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України).

Колаборантці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.