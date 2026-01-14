В Киеве СБУ задержала директора школы с российскими паспортами (фото)

Что известно о коллаборационистке

По данным следствия, женщина навязывала ученикам и их родителям кремлевскую пропаганду, героизируя российских захватчиков и оправдывая их преступления против Украины.

Фигурантку задержали во время ее пребывания в столице, куда она приехала, чтобы навестить родственников.

Расследование установило, что женщина въехала в Украину через третьи страны и планировала вернуться тем же маршрутом в Крым для продолжения работы на оккупационную администрацию РФ.

Коллаборационистскую деятельность она начала еще в 2014 году после захвата полуострова, когда была директором школы в Ялте и сразу поддержала оккупантов.

Как рассказали в СБУ, за это ей поручили поручили руководить местным учебным заведением, "переформатировав" образовательный процесс по кремлевским стандартам.

Фигурантка регулярно проводила агитационные мероприятия, на которых навязывала школьникам и родителям тезисы московской пропаганды, в частности во время "линеек", популяризируя режим рф.

Задержание и что грозит

Как проинформировали в СБУ, задержание произошло в арендованной квартире в Киеве. Во время обысков правоохранители изъяли российские паспорта и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом.

Сейчас следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).

Женщина находится под стражей, ей грозит заключение.

Фото: СБУ задержала в Киеве директора школы из Ялты (t.me/SBUkr)