UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

В Києві розгорнули мобільні котельні для забезпечення опалення лікарень

Ілюстративне фото: через теракт РФ в частині Києва немає світла та опалення (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві через російський ракетно-дроновий теракт 27 грудня немає світла та тепла в частині міста. В тому числі без електрики та опалення залишилися лікарні, тому для їх обігріву розгорнули мобільні котельні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київтеплоенерго".

"Аби забезпечити теплом медичні заклади, було розгорнуто мобільні пересувні котельні. Вони забезпечуватимуть опалення медичних закладів до відновлення теплопостачання від стаціонарних теплоджерел", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що котельні підключили до шести медичних закладів в різних районах столиці:

  • Київська міська клінічна лікарня №9;
  • Київський міський пологовий будинок №1;
  • Перинатальний центр міста Києва;
  • Київська міська клінічна лікарня № 2;
  • Київська міська дитяча клінічна лікарня №2;
  • Київський пансіонат ветеранів праці.

"Котельні працюють на дизельному паливі, що забезпечує повну автономність їх роботи протягом тривалого часу", - запевнили в "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, що внаслідок російського теракту, який стався в ніч на 27 грудня, без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та області - загалом сотні тисяч абонентів.

Комунальні та екстрені служби працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки, але точні терміни відновлення світла та опалення поки що невідомі - це окремо відзначили в "Укренерго". В Раді вважають, що потрібно дві-три доби, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом.

Загалом під час атаки росіяни запустили по Україні 40 ракет і 519 безпілотників. Сили ППО збили та придушили 503 повітряні цілі противника - 30 ракет і 474 ворожих дронів. Більшість цілей йшла на Київ та область - це стало однією з неприємних особливостей атаки.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОпалювальный сезонКиївтеплоенерго