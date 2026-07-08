У Києві російський дрон вдарив поблизу газорозподільної станції
12:19 08.07.2026 Ср
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На місце вибуху прямують екстрені служби міста
Фото: в Києві 8 липня вибухнув ворожий безпілотник (facebook.com DSNSKyiv)
В середу, 8 липня, російський дрон вибухнув у Києві поблизу газорозподільної станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.
"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції", - розповів він.
За словами Кличка, наразі екстрені служби прямують на місце вибуху.