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В Киеве российский дрон ударил вблизи газораспределительной станции

12:19 08.07.2026 Ср
1 мин
На место взрыва направляются экстренные службы города
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве российский дрон ударил вблизи газораспределительной станции Фото: в Киеве 8 июля взорвался вражеский беспилотник (facebook.com DSNSKyiv)
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В среду, 8 июля, российский дрон взорвался в Киеве вблизи газораспределительной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

"В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БпЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции", - рассказал он.

По словам Кличко, в настоящее время экстренные службы направляются на место взрыва.

Обновлено в 13:00

Позже Кличко сообщил, что в результате взрыва вражеского дрона в Деснянском районе пострадали два человека. В настоящее время они госпитализированы.

Напомним, во время ночной атаки 8 июля украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить ни одну из пяти баллистических ракет "Искандер", сообщили в воздушных силах ВСУ.

Все они достигли своих целей на четырех разных локациях. В общей сложности российские войска применили два типа ракет и 169 ударных беспилотников, из которых 139 удалось обезвредить.

По состоянию на 08.30 в Киеве продолжались работы по ликвидации пожаров в Святошинском и Деснянском районах. По имеющейся информации, в результате обстрела погибла одна женщина, еще два человека получили ранения.

Кроме того, россияне ударили КАБами по Запорожью. Из-за атаки без электроснабжения остались тысячи потребителей, повреждена территория предприятия и гаражный кооператив. Пострадали три человека.

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