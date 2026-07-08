В Киеве российский дрон ударил вблизи газораспределительной станции

В среду, 8 июля, российский дрон взорвался в Киеве вблизи газораспределительной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

"В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БпЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции", - рассказал он.

По словам Кличко, в настоящее время экстренные службы направляются на место взрыва.

Обновлено в 13:00

Позже Кличко сообщил, что в результате взрыва вражеского дрона в Деснянском районе пострадали два человека. В настоящее время они госпитализированы.

Напомним, во время ночной атаки 8 июля украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить ни одну из пяти баллистических ракет "Искандер", сообщили в воздушных силах ВСУ.

Все они достигли своих целей на четырех разных локациях. В общей сложности российские войска применили два типа ракет и 169 ударных беспилотников, из которых 139 удалось обезвредить.