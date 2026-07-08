В Киеве российский дрон ударил вблизи газораспределительной станции
В среду, 8 июля, российский дрон взорвался в Киеве вблизи газораспределительной станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.
"В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БпЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции", - рассказал он.
По словам Кличко, в настоящее время экстренные службы направляются на место взрыва.
Обновлено в 13:00
Позже Кличко сообщил, что в результате взрыва вражеского дрона в Деснянском районе пострадали два человека. В настоящее время они госпитализированы.
Напомним, во время ночной атаки 8 июля украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить ни одну из пяти баллистических ракет "Искандер", сообщили в воздушных силах ВСУ.
Все они достигли своих целей на четырех разных локациях. В общей сложности российские войска применили два типа ракет и 169 ударных беспилотников, из которых 139 удалось обезвредить.
По состоянию на 08.30 в Киеве продолжались работы по ликвидации пожаров в Святошинском и Деснянском районах. По имеющейся информации, в результате обстрела погибла одна женщина, еще два человека получили ранения.
Кроме того, россияне ударили КАБами по Запорожью. Из-за атаки без электроснабжения остались тысячи потребителей, повреждена территория предприятия и гаражный кооператив. Пострадали три человека.