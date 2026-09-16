У Києві росіяни знищили склад Фундації Олени Зеленської (фото)

У Києві внаслідок ранкової російської атаки вщент згорів склад Фундації Олени Зеленської. На об'єкті зберігалася гуманітарна допомога для дітей, лікарень та закладів освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Фундації Олени Зеленської в Instagram.

Наслідки удару та знищене майно

Внаслідок влучання на складі спалахнула пожежа, яка повністю знищила приміщення разом із майновою допомогою від партнерів.

За даними організації, під час атаки ніхто з людей не постраждав. На місці події працювали підрозділи ДСНС.

На складі зберігалися речі, які готували до відправки у різні регіони України:

генератори та побутова техніка;

ноутбуки, планшети й електронні книги для навчання дітей;

медичне обладнання для лікарень.

Фото: у Києві знищено склад Фундації Олени Зеленської (instagram.com/zelenskafoundation)

Як це вплине на видачу допомоги

У фундації попередили, що через втрату матеріальних цінностей та приміщення частина допомоги може бути передана людям і закладам пізніше, ніж планувалося.

Наразі команда організації вже перебудовує логістичні ланцюжки, аби якнайшвидше відновити постачання та забезпечити необхідним усіх отримувачів.