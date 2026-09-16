У Києві росіяни знищили склад Фундації Олени Зеленської (фото)
У Києві внаслідок ранкової російської атаки вщент згорів склад Фундації Олени Зеленської. На об'єкті зберігалася гуманітарна допомога для дітей, лікарень та закладів освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Фундації Олени Зеленської в Instagram.
Наслідки удару та знищене майно
Внаслідок влучання на складі спалахнула пожежа, яка повністю знищила приміщення разом із майновою допомогою від партнерів.
За даними організації, під час атаки ніхто з людей не постраждав. На місці події працювали підрозділи ДСНС.
На складі зберігалися речі, які готували до відправки у різні регіони України:
- генератори та побутова техніка;
- ноутбуки, планшети й електронні книги для навчання дітей;
- медичне обладнання для лікарень.
Фото: у Києві знищено склад Фундації Олени Зеленської (instagram.com/zelenskafoundation)
Як це вплине на видачу допомоги
У фундації попередили, що через втрату матеріальних цінностей та приміщення частина допомоги може бути передана людям і закладам пізніше, ніж планувалося.
Наразі команда організації вже перебудовує логістичні ланцюжки, аби якнайшвидше відновити постачання та забезпечити необхідним усіх отримувачів.
Дронова атака на Київ
Нагадаємо, у ніч та зранку 15-16 вересня Київ зазнав серії атак ворожими безпілотниками.
Унаслідок вибухів та падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та руйнування цивільної інфраструктури.
Зокрема, у ніч на 16 вересня після відбою повітряної тривоги у Святошинському районі сталося загоряння складської будівлі.
Крім того, під час попередньої хвилі атак 15 вересня росіяни завдали ударів по АЗС та складах у столиці.
Того ж дня внаслідок влучань у місті зазнав пошкоджень ресторан швидкого харчування McDonald's.