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У Києві росіяни знищили склад Фундації Олени Зеленської (фото)

21:14 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
У Києві росіяни знищили склад Фундації Олени Зеленської (фото) Фото: у Києві знищено склад Фундації Олени Зеленської (instagram.com/zelenskafoundation)
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У Києві внаслідок ранкової російської атаки вщент згорів склад Фундації Олени Зеленської. На об'єкті зберігалася гуманітарна допомога для дітей, лікарень та закладів освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Фундації Олени Зеленської в Instagram.

Наслідки удару та знищене майно

Внаслідок влучання на складі спалахнула пожежа, яка повністю знищила приміщення разом із майновою допомогою від партнерів.

За даними організації, під час атаки ніхто з людей не постраждав. На місці події працювали підрозділи ДСНС.

На складі зберігалися речі, які готували до відправки у різні регіони України:

  • генератори та побутова техніка;
  • ноутбуки, планшети й електронні книги для навчання дітей;
  • медичне обладнання для лікарень.

Фото: у Києві знищено склад Фундації Олени Зеленської (instagram.com/zelenskafoundation)

Як це вплине на видачу допомоги

У фундації попередили, що через втрату матеріальних цінностей та приміщення частина допомоги може бути передана людям і закладам пізніше, ніж планувалося.

Наразі команда організації вже перебудовує логістичні ланцюжки, аби якнайшвидше відновити постачання та забезпечити необхідним усіх отримувачів.

Дронова атака на Київ

Нагадаємо, у ніч та зранку 15-16 вересня Київ зазнав серії атак ворожими безпілотниками.

Унаслідок вибухів та падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та руйнування цивільної інфраструктури.

Зокрема, у ніч на 16 вересня після відбою повітряної тривоги у Святошинському районі сталося загоряння складської будівлі.

Крім того, під час попередньої хвилі атак 15 вересня росіяни завдали ударів по АЗС та складах у столиці.

Того ж дня внаслідок влучань у місті зазнав пошкоджень ресторан швидкого харчування McDonald's.

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