В Киеве россияне уничтожили склад Фонда Елены Зеленской (фото)

В Киеве в результате утренней российской атаки дотла сгорел склад Фонда Елены Зеленской. На объекте сохранялась гуманитарная помощь для детей, больниц и учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда Елены Зеленской в Instagram.

Последствия удара и уничтоженное имущество

В результате попадания на складе вспыхнул пожар, полностью уничтоживший помещение вместе с имущественной помощью от партнеров.

По данным организации, во время атаки никто из людей не пострадал. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС.

На складе хранились вещи, которые готовили к отправке в разные регионы Украины:

генераторы и бытовая техника;

ноутбуки, планшеты и электронные книги для обучения детей;

медицинское оборудование для больниц.

Фото: в Киеве уничтожен склад Фонда Елены Зеленской (instagram.com/zelenskafoundation)

Как это повлияет на выдачу помощи

В фонде предупредили, что из-за потери материальных ценностей и помещения часть помощи может быть передана людям и заведениям позже, чем планировалось.

В настоящее время команда организации уже перестраивает логистические цепочки, чтобы как можно быстрее возобновить поставки и обеспечить необходимым получателям.