У Києві пошкоджено McDonald's внаслідок дронової атаки: поліція показала фото

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Києва.

Як зазначили правоохоронці, російські війська вранці 15 вересня атакували столицю безпілотниками.

Внаслідок ударів пошкоджено дві АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах, складські приміщення, ресторан швидкого харчування та бізнес-центр.

Поліція прямо не називає назву ресторану, але з фото можна помітити, що йдеться про McDonald's. РБК-Україна звернулося до компанії за коментарем.

Загалом, під час нічної та ранкової атаки ворога на столицю наслідки атаки зафіксовано у Голосіївському, Дарницькому, Оболонському та Солом’янському районах.

Оновлено 12:25. McDonald's, який був пошкоджений в Дарницькому районі Києва, вже відновив роботу, повідомила пресслужба компанії в коментарі РБК-Україна.

В McDonald's підтвердили, що ресторан на просп. Миколи Бажана, 8 зазнав незначних ушкоджень внаслідок атаки поруч. Зокрема, пошкоджено вікна фасаду. На момент атаки ресторан не працював, а команда перебувала в укритті, тож ніхто не постраждав.

Нагадаємо, унаслідок атаки загинув чоловік, який перебував неподалік АЗС у Дарницькому районі.

Ще вісім людей у столиці постраждали через черговий російський терор.

Додамо, що в "Укрнафті" та "Нафтогазі" вже підтвердили нові удари РФ по АЗС в Києві.

Голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура повідомив, що під час ранкової атаки 15 вересня знову були пошкоджені автозаправні комплекси компанії в Києві. За його словами, це вже п’ята атака на АЗС мережі за короткий проміжок часу.

Під удар цього разу потрапили АЗС на лівому та правому берегах столиці. На момент атаки станції не працювали через повітряну тривогу, а персонал перебував в укриттях. Відвідувачів на території АЗС не було.