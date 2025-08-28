У Києві зросла кількість жертв атаки РФ: 8 людей загинули і 45 поранені

"Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив Зеленський.

За даними КМДА, станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на столицю зросла до 45 осіб. Інформація оновлюється.