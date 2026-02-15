У Києві різко поменшало будинків без опалення

Київ відновлює тепло після ударів РФ

Нагадаємо, 12 лютого Росія завдала масованого удару по енергосистемі України.

Відновлювальні роботи тривають безперервно. Так, станом на ранок 13 лютого тепло було вже у 3700 будинках міста. Протягом наступної доби опалення повернули ще до 1100 багатоповерхівок Києва, що дозволило суттєво скоротити кількість осель без обігріву.

Через критичну ситуацію в енергосистемі та проблеми з теплопостачанням у столиці мер Віталій Кличко навіть відклав свій візит на Мюнхенську безпекову конференцію, щоб особисто координувати роботу комунальних служб.

Раніше ми писали, що в Київській області ворог випустив 5 ракет по електростанції, у результаті чого об'єкт було повністю знищено. Після чого повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.