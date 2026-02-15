У Києві різко поменшало будинків без опалення

У Києві відновили теплопостачання у 2100 будинках, які залишилися без опалення через атаку 12 лютого. Наразі без тепла залишаються близько 500 багатоповерхівок, над якими цілодобово працюють енергетики.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Станом на зараз комунальним службам вдалося відновити подачу теплоносія до 2100 будинків.
Загалом внаслідок ворожого удару без теплопостачання залишилося 2600 житлових об'єктів.
За словами міського голови, без тепла залишаються близько 500 будинків. Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб повернути опалення в оселі киян.
"Міські служби продовжують працювати 24/7, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, 12 лютого Росія завдала масованого удару по енергосистемі України.
Відновлювальні роботи тривають безперервно. Так, станом на ранок 13 лютого тепло було вже у 3700 будинках міста. Протягом наступної доби опалення повернули ще до 1100 багатоповерхівок Києва, що дозволило суттєво скоротити кількість осель без обігріву.
Через критичну ситуацію в енергосистемі та проблеми з теплопостачанням у столиці мер Віталій Кличко навіть відклав свій візит на Мюнхенську безпекову конференцію, щоб особисто координувати роботу комунальних служб.
Раніше ми писали, що в Київській області ворог випустив 5 ракет по електростанції, у результаті чого об'єкт було повністю знищено. Після чого повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.