В Киеве резко уменьшилось количество домов без отопления

В Киеве восстановили теплоснабжение в 2100 домах, которые остались без отопления из-за атаки 12 февраля. Сейчас без тепла остаются около 500 многоэтажек, над которыми круглосуточно работают энергетики.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По состоянию на сейчас коммунальным службам удалось восстановить подачу теплоносителя в 2100 домов.
В целом в результате вражеского удара без теплоснабжения осталось 2600 жилых объектов.
По словам городского головы, без тепла остаются около 500 домов. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы вернуть отопление в дома киевлян.
"Городские службы продолжают работать 24/7, чтобы восстановить теплоснабжение в другие многоэтажки", - отметил Кличко.
Напомним, 12 февраля Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины.
Восстановительные работы продолжаются непрерывно. Так, по состоянию на утро 13 февраля тепло было уже в 3700 домах города. В течение следующих суток отопление вернули еще в 1100 многоэтажек Киева, что позволило существенно сократить количество домов без обогрева.
Из-за критической ситуации в энергосистеме и проблем с теплоснабжением в столице мэр Виталий Кличко даже отложил свой визит на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы лично координировать работу коммунальных служб.
Ранее мы писали, что в Киевской области враг выпустил 5 ракет по электростанции, в результате чего объект был полностью уничтожен. После чего сообщалось, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах Киева может оставаться без теплоснабжения до конца зимы.