В Киеве резко уменьшилось количество домов без отопления

Киев восстанавливает тепло после ударов РФ

Напомним, 12 февраля Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины.

Восстановительные работы продолжаются непрерывно. Так, по состоянию на утро 13 февраля тепло было уже в 3700 домах города. В течение следующих суток отопление вернули еще в 1100 многоэтажек Киева, что позволило существенно сократить количество домов без обогрева.

Из-за критической ситуации в энергосистеме и проблем с теплоснабжением в столице мэр Виталий Кличко даже отложил свой визит на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы лично координировать работу коммунальных служб.

Ранее мы писали, что в Киевской области враг выпустил 5 ракет по электростанции, в результате чего объект был полностью уничтожен. После чего сообщалось, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах Киева может оставаться без теплоснабжения до конца зимы.