UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У Києві на Різдво частково скасували відключення світла: опубліковано графіки

Ілюстративне фото: скасовано графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Києві скасували вечірні відключення електроенергії з 18:00 до 24:00 для шести груп споживачів, у той час як інші шість груп залишаються за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію YASNO.

Скасування відключень стосується груп 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 6.1 та 6.2. Мешканці цих районів зможуть користуватися електроенергією у вечірні години без перебоїв.

Оновлені графіки відключення світла у Києві 25 грудня

  • 2.1 черга – без світла з 20:00 до 23:30;
  • 2.2 черга – без світла з 20:00 до 23:30;
  • 3.2 черга – без світла з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 16:30 до 20:30;
  • 5.2 черга – без світла з 16:30 до 20:30.

Компанія радить мешканцям регулярно перевіряти оновлені графіки на офіційних ресурсах, щоб уникнути незручностей.

Оновлення станом на 19:41 25 грудня 

Майже по всьому Києву скасовані графіки відключення електроенергії.
Виняток - 2.1 черга – без світла з 20:00 до 23:30.

Нагадаємо, що у четвер, 25 грудня, графіки відключення світла до кінця доби повністю скасовані у Львівській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Пошкодження енергооб’єктів в Україні

Росія системно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України з осені 2022 року. Основними цілями стають електростанції, підстанції, лінії електропередачі та об’єкти розподілу електроенергії, що напряму впливає на роботу енергосистеми та побут споживачів.

Удари здійснюються ракетами, дронами-камікадзе та комбінованими атаками, часто - у вечірні або нічні години, коли навантаження на мережі зростає. Саме після таких атак енергетики вимушені вводити або коригувати графіки відключень, щоб збалансувати систему та уникнути аварій.

Наприклад, напередодні стало відомо про влучання по важливому енергооб’єкту в Чернігові. Внаслідок цього без світла залишилися десятки тисяч споживачів.

Раніше в Одесі були введені вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМіненергоГрафіки відключення світла