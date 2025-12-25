В Киеве на Рождество частично отменили отключение света: опубликованы графики

Повреждение энергообъектов в Украине

Россия системно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с осени 2022 года. Основными целями становятся электростанции, подстанции, линии электропередачи и объекты распределения электроэнергии, что напрямую влияет на работу энергосистемы и быт потребителей.

Удары осуществляются ракетами, дронами-камикадзе и комбинированными атаками, часто - в вечерние или ночные часы, когда нагрузка на сети возрастает. Именно после таких атак энергетики вынуждены вводить или корректировать графики отключений, чтобы сбалансировать систему и избежать аварий.

Например, накануне стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. Вследствие этого без света остались десятки тысяч потребителей.

Ранее в Одессе были введены вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.