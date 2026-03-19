У Києві з річки дістали уламки російської ракети: у ДСНС попередили про приховану небезпеку
Водолази-сапери ДСНС вилучили з акваторії річки в Києві залишки російської ракети, яка атакувала столицю днями. Рятувальники застерігають, що подібні металеві уламки становлять серйозну загрозу для людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram.
Головне:
- Що сталося: Водолази ДСНС знайшли та дістали з річки в Києві залишки російської ракети.
- Небезпека: Навіть безпечні (невибухові) уламки загрожують травмами людям, оскільки вони гострі та приховані під водою.
- Заклик ДСНС: Суворо заборонено торкатися підозрілих предметів; про всі знахідки треба повідомляти рятувальні служби.
Роботи в акваторії
За даними рятувальників, уламки ракети потрапили у водойму під час однієї з нещодавніх ворожих атак на Київ. Фахівці зазначають, що конкретно ці вилучені фрагменти були безпечними та не несли прямої загрози вибуху.
"Залізяччя, приховане під товщею води - це пастка для кожного, хто попри застереження випробовує долю, пірнаючи у водойму", - застерігають у ДСНС.
Уламки російської ракети витягнули із водойми (фото: ДСНСTelegram)
Правила безпеки
Рятувальники закликають громадян бути пильними. У разі виявлення будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів необхідно дотримуватися наступних правил:
- не підходити до знахідки;
- не чіпати та не намагатися самостійно вилучити предмет;
- негайно повідомити про знахідку за номерами 101 або 112.
Масована атака на Україну в ніч на 19 березня
Нагадаємо, у ніч на 19 березня Росія здійснила масштабну атаку, випустивши по території України 133 безпілотники (близько 70 з них - типу "Шахед"). Попри роботу ППО, падіння уламків зафіксовано у кількох регіонах.
Зокрема, в Одесі пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, а у Львові уламки збитого дрона впали на територію будівлі СБУ. У Запоріжжі через атаку на інфраструктуру понад 38 тисяч будинків залишилися без світла.