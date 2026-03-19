У Києві з річки дістали уламки російської ракети: у ДСНС попередили про приховану небезпеку

Водолази-сапери ДСНС вилучили з акваторії річки в Києві залишки російської ракети, яка атакувала столицю днями. Рятувальники застерігають, що подібні металеві уламки становлять серйозну загрозу для людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram .

Головне: Що сталося: Водолази ДСНС знайшли та дістали з річки в Києві залишки російської ракети.

Водолази ДСНС знайшли та дістали з річки в Києві залишки російської ракети. Небезпека: Навіть безпечні (невибухові) уламки загрожують травмами людям, оскільки вони гострі та приховані під водою.

Навіть безпечні (невибухові) уламки загрожують травмами людям, оскільки вони гострі та приховані під водою. Заклик ДСНС: Суворо заборонено торкатися підозрілих предметів; про всі знахідки треба повідомляти рятувальні служби.

Роботи в акваторії

За даними рятувальників, уламки ракети потрапили у водойму під час однієї з нещодавніх ворожих атак на Київ. Фахівці зазначають, що конкретно ці вилучені фрагменти були безпечними та не несли прямої загрози вибуху.

"Залізяччя, приховане під товщею води - це пастка для кожного, хто попри застереження випробовує долю, пірнаючи у водойму", - застерігають у ДСНС.

Уламки російської ракети витягнули із водойми (фото: ДСНСTelegram)

Правила безпеки

Рятувальники закликають громадян бути пильними. У разі виявлення будь-яких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів необхідно дотримуватися наступних правил: