В Киеве из реки достали обломки российской ракеты: в ГСЧС предупредили о скрытой опасности
Водолазы-саперы ГСЧС изъяли из акватории реки в Киеве остатки российской ракеты, которая атаковала столицу на днях. Спасатели предостерегают, что подобные металлические обломки представляют серьезную угрозу для людей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.
Главное:
- Что произошло: Водолазы ГСЧС нашли и достали из реки в Киеве остатки российской ракеты.
- Опасность: Даже безопасные (невзрывные) обломки угрожают травмами людям, поскольку они острые и скрыты под водой.
- Призыв ГСЧС: Строго запрещено касаться подозрительных предметов; обо всех находках надо сообщать в спасательные службы.
Работы в акватории
По данным спасателей, обломки ракеты попали в водоем во время одной из недавних вражеских атак на Киев. Специалисты отмечают, что конкретно эти изъятые фрагменты были безопасными и не несли прямой угрозы взрыва.
"Железяки, скрытые под толщей воды - это ловушка для каждого, кто несмотря на предостережения испытывает судьбу, ныряя в водоем", - предостерегают в ГСЧС.
Обломки российской ракеты вытащили из водоема (фото: ГСЧСTelegram)
Правила безопасности
Спасатели призывают граждан быть бдительными. В случае обнаружения любых подозрительных или взрывоопасных предметов необходимо придерживаться следующих правил:
- не подходить к находке;
- не трогать и не пытаться самостоятельно изъять предмет;
- немедленно сообщить о находке по номерам 101 или 112.
Массированная атака на Украину в ночь на 19 марта
Напомним, в ночь на 19 марта Россия осуществила масштабную атаку, выпустив по территории Украины 133 беспилотника (около 70 из них - типа "Шахед"). Несмотря на работу ПВО, падение обломков зафиксировано в нескольких регионах.
В частности, в Одессе повреждены жилые дома и инфраструктура, а во Львове обломки сбитого дрона упали на территорию здания СБУ. В Запорожье из-за атаки на инфраструктуру более 38 тысяч домов остались без света.