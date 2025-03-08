У Києві пройшла зустріч дипломатів України та Британії: обговорили кроки до миру

Співпраця Британії та України

Нагадаємо, що минулими вихідними у Лондоні пройшов саміт, що був присвячений Україні. У ньому взяли участь лідери понад 10 держав, а також керівництво ЄС і НАТО.

Під час цього Саміту прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.

Стармер також повідомив, що в планах створення "коаліції охочих" для забезпечення будь-якої мирної угоди в Україні.

Днями стало відомо, що Британія провела переговори з близько 20 країнами про "коаліцію охочих" для забезпечення миру в Україні. Переговори поки на ранній стадії.

Водночас вчора в Україну надійшов перший транш від Великої Британії на 752 млн фунтів (970 млн доларів). Кошти забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Крім того, варто відзначити, що днями Україна уклала з Британією одну з найбільших безпекових угод у своїй історії.

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