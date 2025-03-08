В Киеве прошла встреча дипломатов Украины и Британии: обсудили шаги к миру

Сотрудничество Британии и Украины

Напомним, что в минувшие выходные в Лондоне прошел саммит, который был посвящен Украине. В нем приняли участие лидеры более 10 государств, а также руководство ЕС и НАТО.

Во время этого Саммита премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.

Стармер также сообщил, что в планах создание "коалиции желающих" для обеспечения любого мирного соглашения в Украине.

На днях стало известно, что Британия провела переговоры с около 20 странами о "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Переговоры пока на ранней стадии.

В то же время вчера в Украину поступил первый транш от Великобритании на 752 млн фунтов (970 млн долларов). Средства обеспечены доходами от замороженных российских активов.

Кроме того, стоит отметить, что на днях Украина заключила с Британией одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории.

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