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В Киеве просят ввести важное изменение в работе метро за "символическую плату": о чем речь

Вторник 22 июля 2025 11:18
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В Киеве просят ввести важное изменение в работе метро за "символическую плату": о чем речь Граждане просят разрешить посещение уборных в метро Киева (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На сайте Киевского городского совета опубликована электронная петиция, предлагающая разрешить посещение уборных в метрополитене столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.

О чем именно говорится в петиции

Автор Дарья Якушко опубликовала электронную петицию №13646 утром 15 июля 2025 года.

В ней подчеркивается, что киевский метрополитен - один из важнейших видов транспорта для жителей и гостей столицы.

"Ежедневно метро перевозит тысячи пассажиров, но при этом доступ к туалетам для них остается невозможным (за исключением - воздушные тревоги)", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что уборные есть на всех станциях, однако они предназначены только для персонала.

"К слову, присутствуют они чаще всего при входе и в самих тоннелях", - отметила автор петиции.

По словам Якушко, невозможность использования уборных создает серьезные неудобства для пассажиров. Особенно если учесть пересадки и длинные переезды между районами.

"Отсутствие возможности воспользоваться туалетом в публичном пространстве - это не только нарушение базовых бытовых потребностей, но и вопрос достоинства. Подобная практика давно изменена в большинстве европейских городов, где туалеты в метро являются стандартом", - подчеркивается в документе.

Учитывая это автор петиции предлагает открыть доступ к туалету на каждой станции метрополитена Киева.

"Обеспечить чистоту и обслуживание возможно, введя символическую плату за пользование (5-10 гривен)", - подытоживается в документе.

Стоит отметить, что по состоянию на 11:10 22 июля электронная петиция набрала 3113 подписей (из 6 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 52 дня.

В Киеве просят ввести важное изменение в работе метро за &quot;символическую плату&quot;: о чем речьЭлектронная петиция №13646 (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, каков на самом деле интервал движения поездов в метро Киева, а также как пассажирам вести себя в подземке и что делать при падении на колеи.

Кроме того, мы объясняли, почему метро на столичную Троещину могли построить еще во времена СССР, но этого не произошло.

Читайте также, пустят ли собак в метро Киева - что может измениться для пассажиров и где пройти опрос насчет новых правил.

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