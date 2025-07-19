ua en ru
Сб, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Метро на Троєщину могли збудувати ще за СРСР: чому цього не сталося

Субота 19 липня 2025 11:11
UA EN RU
Метро на Троєщину могли збудувати ще за СРСР: чому цього не сталося Фото: Метро у Києві (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Тетяна Веремєєва

Метро на Троєщину могло з'явитися ще за радянських часів, однак і тоді, і зараз головна проблема - не технічні можливості, а брак обґрунтування за пасажиропотоком.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів викладач кафедри міського будівництва КНУБА та директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов.

Чому не збудували метро ще в СРСР

Північний міст, що з’єднує лівий та правий берег Києва, дійсно могли спроєктувати з урахуванням лінії метро. За словами експерта, тодішні планувальники не могли довести доцільність будівництва підземки на Троєщину через недостатній пасажиропотік. До того ж усі подібні рішення затверджувалися у Москві.

"Є легенда, що Москва не дозволила Києву мати 6 або 7 вагонів у потягах метро, бо вважали його селом, а Москву - містом. І в обох не може бути однакової системи", - зазначає Беспалов.

Після 2015 року Світовий банк запропонував альтернативні рішення для Троєщини - серед них метробус (BRT), легкорейковий транспорт і метро. Однак навіть сучасні розрахунки показали, що попит на метро тут невисокий - близько 200 тисяч пасажирів на день, тоді як "червона" гілка перевозить понад 600 тисяч.

Що могло б спрацювати

Найкращим варіантом для району виявилися сучасні трамвайні системи - з довгими вагонами, окремими коліями та легким мостом через Дніпро. Такий проєкт міг би коштувати лише 20-40 мільйонів доларів, але його так і не реалізували.

"Метро на Троєщину могло б обійтися у 2 мільярди доларів. Але є системи за пів мільярда, які працювали б не гірше", - каже експерт.

Троєщина - найбільш густонаселений спальний район Києва, який досі не має повноцінного швидкісного транспорту.

Проєкти швидкісного трамваю можуть повернутись у фокус міської влади як більш реалістична альтернатива метро.

Нагадаємо, у Києві триває будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро на Троєщину. Уже почали зводити тунелі між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна", а також оновлювати інфраструктуру навколо Подільського мосту.

Також ми писали, що генпрокурор оприлюднив аудіодокази у справі про аварію в київському метро. Записи свідчать, що керівництво метрополітену та КМДА знало про критичний стан тунелю, але приховувало загрозу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Метро
Новини
Палали кілька поверхів: стало відомо про наслідки удару РФ по Одесі (фото, відео)
Палали кілька поверхів: стало відомо про наслідки удару РФ по Одесі (фото, відео)
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні