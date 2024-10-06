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В Києві на проспекті Науки прорвало трубу: обмежено рух транспорту

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві на проспекті Науки прорвало трубу. Фахівці "Київводоканалу" локалізували пошкодження водопроводу та продовжують роботи з ліквідації аварії.

Для завершення ремонтних робіт фахівцям необхідно провести розриття на тротуарі та проїжджій частині.

Через аварію тимчасово припинено водопостачання в житлових будинках за адресами: проспект Науки, 26 та 30. Для мешканців організовано підвіз питної води автоцистерною.

У зв'язку з ремонтними роботами обмежено рух транспорту першою смугою в напрямку Столичного шосе. Тролейбуси № 1 тимчасово не курсують, маршрут тролейбуса № 11 скорочено до Деміївської площі. Автобусні маршрути № 20, 27, 52 працюють без змін.

Прориви труб у Києві

У Києві протягом останніх місяців фіксується стійка тенденція до аварій на водопровідних мережах.

8 лютого в Голосіївському районі стався прорив труби, що спричинив ускладнення руху транспорту та незручності для мешканців. На початку травня аналогічна аварія в центрі міста призвела до тимчасового відключення водопостачання на кількох вулицях.

У червні подібний інцидент стався в Дніпровському районі, а 9 вересня прорив трубопроводу трапився на вулиці Бульварно-Кудрявській.

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КиївТруби