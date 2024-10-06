В Києві на проспекті Науки прорвало трубу: обмежено рух транспорту

Прориви труб у Києві

У Києві протягом останніх місяців фіксується стійка тенденція до аварій на водопровідних мережах.

8 лютого в Голосіївському районі стався прорив труби, що спричинив ускладнення руху транспорту та незручності для мешканців. На початку травня аналогічна аварія в центрі міста призвела до тимчасового відключення водопостачання на кількох вулицях.

У червні подібний інцидент стався в Дніпровському районі, а 9 вересня прорив трубопроводу трапився на вулиці Бульварно-Кудрявській.

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