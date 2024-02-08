У Києві стався прорив води на проспекті, рух транспорту ускладнений

Аварія на водопровідній мережі сталася зранку 8 лютого у Голосіївському районі Києва. Рух транспорту ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва у Telegram.

Додамо, що поблизу станцій метро "Теремки", "Іподром" та "Виставковий центр" зранку спостерігаються затори.

Поліція попереджає, що рух транспорту поблизу місця аварії ускладнений. Водіїв закликають враховувати це під час поїздок.

Прорив холодної води стався на проспекті Академіка Глушкова, неподалік зʼїзду на вулицю Василя Касіяна. Там вода залила проїжджу частину.

Нагадаємо, нещодавно у Києві сталося два пошкодження на водопроводах. Без води залишилися 10 будинків, школа та дитячі садки.

Також нещодавно у Києві прорвало трубу на лівому березі. Там підтопило парковку.

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