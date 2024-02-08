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У Києві стався прорив води на проспекті, рух транспорту ускладнений

Київ, Четвер 08 лютого 2024 08:37
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У Києві стався прорив води на проспекті, рух транспорту ускладнений Фото: у Києві стався прорив води на проспекті Академіка Глушкова (t.me/kyivpatrol)
Автор: Наталія Юрченко

Аварія на водопровідній мережі сталася зранку 8 лютого у Голосіївському районі Києва. Рух транспорту ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва у Telegram.

Прорив холодної води стався на проспекті Академіка Глушкова, неподалік зʼїзду на вулицю Василя Касіяна. Там вода залила проїжджу частину.

Поліція попереджає, що рух транспорту поблизу місця аварії ускладнений. Водіїв закликають враховувати це під час поїздок.

Додамо, що поблизу станцій метро "Теремки", "Іподром" та "Виставковий центр" зранку спостерігаються затори.

У Києві стався прорив води на проспекті, рух транспорту ускладнений

скриншот google.com/maps

Нагадаємо, нещодавно у Києві сталося два пошкодження на водопроводах. Без води залишилися 10 будинків, школа та дитячі садки.

Також нещодавно у Києві прорвало трубу на лівому березі. Там підтопило парковку.

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