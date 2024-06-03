У одному з районів Києва стався прорив трубопроводу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис КМДА в Telegram.

У разі тимчасового припинення водопостачання в КМДА обіцяють повідомити окремо.

Прорив трубопроводу виявили на вулиці Празькій. Там сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні. Наразі ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу".

Прориви труб у Києві

8 лютого у Голосіївському районі Києва стався прорив труби, через що було ускладнено рух транспорту.

Крім того, на початку травня у центрі Києва сталася аварія на трубопроводі, через що декілька вулиць залишилися без води.

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