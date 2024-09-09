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У Києві на одній із вулиць стався прорив трубопроводу, пошкодження локалізували

Понеділок 09 вересня 2024 11:25
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У Києві на одній із вулиць стався прорив трубопроводу, пошкодження локалізували Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській стався прорив трубопроводу, через що тимчасового обмежили рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Фахівці "Київводоканалу" локалізували пошкодження трубопроводу на вул. Бульварно-Кудрявській, 35. Під час проведення ремонтних робіт рух транспорту тимчасово обмежено двома смугами у напрямку Берестейського проспекту.

Через ремонт тимчасово знижено тиск водопостачання в мережах Шевченківського району, але всі абоненти забезпечені водою. На місці витоку виявлено пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм.

Ремонтні роботи тривають.

Прориви труб у Києві

У Києві протягом останніх місяців спостерігається стійка тенденція до аварій на водогоні.

Так, 8 лютого у Голосіївському районі столиці стався прорив труби, який ускладнив рух транспорту та завдав незручностей мешканцям.

На початку травня ситуація повторилася у центрі Києва, коли аварія на трубопроводі призвела до тимчасового відключення водопостачання на декількох вулицях.

До того ж у червні у Дніпровському районі Києва стався прорив трубопроводу.

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