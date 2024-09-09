У Києві на одній із вулиць стався прорив трубопроводу, пошкодження локалізували

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській стався прорив трубопроводу, через що тимчасового обмежили рух транспорту.

Через ремонт тимчасово знижено тиск водопостачання в мережах Шевченківського району, але всі абоненти забезпечені водою. На місці витоку виявлено пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм.

Фахівці "Київводоканалу" локалізували пошкодження трубопроводу на вул. Бульварно-Кудрявській, 35. Під час проведення ремонтних робіт рух транспорту тимчасово обмежено двома смугами у напрямку Берестейського проспекту.

Прориви труб у Києві

У Києві протягом останніх місяців спостерігається стійка тенденція до аварій на водогоні.

Так, 8 лютого у Голосіївському районі столиці стався прорив труби, який ускладнив рух транспорту та завдав незручностей мешканцям.

На початку травня ситуація повторилася у центрі Києва, коли аварія на трубопроводі призвела до тимчасового відключення водопостачання на декількох вулицях.

До того ж у червні у Дніпровському районі Києва стався прорив трубопроводу.

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