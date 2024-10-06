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В Киеве на проспекте Науки прорвало трубу: ограничено движение транспорта

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве на проспекте Науки прорвало трубу. Специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение водопровода и продолжают работы по ликвидации аварии.

Для завершения ремонтных работ специалистам необходимо провести разрытие на тротуаре и проезжей части.

Из-за аварии временно прекращено водоснабжение в жилых домах по адресам: проспект Науки, 26 и 30. Для жителей организован подвоз питьевой воды автоцистерной.

В связи с ремонтными работами ограничено движение транспорта по первой полосе в направлении Столичного шоссе. Троллейбусы № 1 временно не курсируют, маршрут троллейбуса № 11 сокращен до Демеевской площади. Автобусные маршруты № 20, 27, 52 работают без изменений.

Прорывы труб в Киеве

В Киеве в последние месяцы фиксируется устойчивая тенденция к авариям на водопроводных сетях.

8 февраля в Голосеевском районе произошел прорыв трубы, что повлекло за собой усложнение движения транспорта и неудобства для жителей. В начале мая аналогичная авария в центре города привела к временному отключению водоснабжения на нескольких улицах.

В июне подобный инцидент произошел в Днепровском районе, а 9 сентября прорыв трубопровода произошел на улице Бульварно-Кудрявской.

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КиевТрубы