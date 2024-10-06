В Киеве на проспекте Науки прорвало трубу: ограничено движение транспорта

Прорывы труб в Киеве

В Киеве в последние месяцы фиксируется устойчивая тенденция к авариям на водопроводных сетях.

8 февраля в Голосеевском районе произошел прорыв трубы, что повлекло за собой усложнение движения транспорта и неудобства для жителей. В начале мая аналогичная авария в центре города привела к временному отключению водоснабжения на нескольких улицах.

В июне подобный инцидент произошел в Днепровском районе, а 9 сентября прорыв трубопровода произошел на улице Бульварно-Кудрявской.

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