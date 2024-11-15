Дорогу затопило. У Києві через прорив труби обмежено рух на лівому березі
У Києві сьогодні вранці 15 листопада прорвало трубу на лівому березі. Через це на Дніпровській набережній обмежено рух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.
Згідно з інформацією, комунальна аварія сталася на Дніпровській набережній. Зокрема, проїзну частину залило водою, що частково ускладнило рух транспорту. На якій саме ділянці стався прорив, у поліції не уточнили.
“На місці відповідні служби проводять ремонтні роботи. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки,” - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що Дніпровська набережна - вулиця в Дарницькому районі Києва, що охоплює місцевості Березняки, Осокорки, Позняки. Вона пролягає від проспекту Соборності до проспекту Миколи Бажана.
Прориви труб у Києві
Протягом останніх двох тижнів у Києві фіксується невтішна тенденція до аварій на водопровідних мережах.
Так, 1 листопада у Києві стався масштабний прорив труби з гарячою водою. Витік стався близько 10 години ранку - під час запуску в роботу тепломережі на вулиці Діловій.
А зранку 2 листопада стався ще один прорив труби. Прорив теплотраси стався у центральній частині столиці біля станції метро Олімпійська. Через прорив труби з-під асфальту била гаряча вода, а вулицю залило окропом. У зв'язку з цим, сусідні будинки огорнула густа пара.